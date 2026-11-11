Прем’єр головуючої в ЄС Ірландії бачить "добру волю" для відкриття Україні останніх кластерів

Міхол Мартін – прем’єр Ірландії, яка до кінця грудня головує у Раді ЄС, – заявив про присутність доброї волі серед країн Євросоюзу для того, щоб до кінця року відкрити два останні кластери на перемовинах про вступ України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у середу ввечері на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським

Із шести кластерів Україна ще не розпочала переговори за двома. Це кластер 4 ("Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність") і 5 ("Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості").

Міхол Мартін висловив сподівання, що відкриття цих двох кластерів буде можливим до кінця року. "У нас були добрі успіхи поки що. Ми змогли відкрити (за головування Ірландії) три кластери для України і Молдови. І добрі стосунки існують поміж іншими країнами ЄС, поміж країнами-членами ЄС і Україною. І було багато діалогу і взаємодії", – сказав глава ірландського уряду.

Він наголосив на важливості відкрити останні два кластери до кінця року та зазначив, що бачить "добру волю" країн ЄС для цього.

"Ми маємо використати нашу переконливість, але є багато доброї волі в багатьох країнах. І ми сподіваємося, що зможемо це використати. Для того, щоб насправді послати потужний сигнал українському народові, що Європа відкрила всі кластери для України, для того, щоб вона приєдналася до ЄС", – додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада, на засіданні робочої групи Ради ЄС із питань розширення (COELA) Угорщина знову не погодилася затвердити результати скринінгу кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що дозволило б просунутися до відкриття цих кластерів.

Водночас, як пояснив 4 листопада віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, Угорщина наразі не висуває нових вимог щодо прав національних меншин. За його словами, Будапешт пояснює затримку необхідністю додаткового вивчення документів за відповідними переговорними главами.

Тим часом у Єврокомісії заявляють, що Молдова може наздогнати Чорногорію, яка цьогоріч завершує перемовини про вступ до ЄС, вже у 2027 році, якщо збереже нинішні темпи реформ.