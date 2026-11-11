Зеленський: американці намагаються знайти "модифікації" щодо Донбасу

Американська сторона намагається знайти різні модифікації того, як вирішити територіальне питання для врегулювання війни, але в будь-якому разі його слід обговорювати на рівні лідерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент Володимир Зеленський сказав у середу ввечері на пресконференції в Дубліні.

За його словами, американці регулярно піднімають тему Донбасу на перемовинах.

"Звісно вони фокусують свою увагу на цьому. Вони думають, що щоб зупинити цю війну, ми маємо піти з нашої території. З нами неможливо говорити таким чином, коли йдеться про незалежність нашої країни. Вони намагаються знайти деякі модифікації цього. І я чув різні речі", – сказав Зеленський.

Він додав, що не буде вдаватись в деталі, оскільки знадобляться години, "щоб обговорити всі ці модифікації".

"Але в будь-якому разі все залежить від волі американської сторони: чинити тиск на росіян або ні. Залежить від формату їх діалогу з росіянами", – наголосив Зеленський.

Водночас він зазначив, що якщо є прагнення такі чутливі питання вирішити, то слід про них говорити. "Ми маємо не тільки обговорити, а ми маємо їх вирішити, і говорити на рівні лідерів. Але для цього нам потрібні позитивні сигнали від американської сторони і підтримка так само з боку російської сторони за їх участі", – сказав Зеленський.

Після дводенних перемовин в Абу-Дабі спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер у першій половині дня в четвер проведуть зустріч з правителем РФ Владіміром Путіним в Росії.

Зеленський повідомив, що у четвер ввечері посланці американського президента зустрінуться з ним в Дубліні, та розповів, чого чекає від зустрічі з ними.