Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну

Папа Франциск по завершенню візиту в Канаду, 29 липня 2022 року

"У святого Франциска, напевно, тепер розбите серце через те, що Папа взяв собі його ім’я", – так колишній прем’єр Польщі та експрезидент Європейської ради Дональд Туск відреагував на останні заяви римського понтифіка.

Папа Римський не вперше робить неоднозначні заяви, що стосуються російсько-української війни.

Він вже критикував постачання Україні зброї, а також покладав принаймні частину відповідальності за війну на НАТО.

Однак нинішні заяви Франциска виявилися ще скандальнішими.

24 серпня, після завершення загальної аудієнції, він вирішив помолитися за Україну, однак разом із тим заявив, що провина за війну лежить на всіх сторонах.

"Так багато невинних, які платять за божевілля, божевілля всіх сторін, тому що війна є божевіллям", – заявив Папа. "Ніхто на війні не може сказати: "Ні, я не божевільний", – додав він.

Більш того, за словами Папи, невинною є вбита днями донька російського "філософа"-україножера Александра Дугіна, Дар'я, яка і сама була пропагандистом війни проти України. "Я думаю про бідну дівчину, яка підірвалася на бомбі, що була під сидінням машини в Москві. За війну платять невинні", – впевнений понтифік.

На цю заяву оперативно відреагувало українське посольство. "Сьогоднішній виступ Папи розчарував і змусив замислитися багато про що: не можна говорити в одних категоріях про агресора і жертву, ґвалтівника і зґвалтованого; як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму безневинною жертвою? Вона була вбита росіянами як сакральна жертва і тепер перебуває на щиті війни", – написав посол України при Святійшому Престолі Андрій Юраш.

Згодом в українському МЗС заявили, що пішли на безпрецедентний крок, викликавши у міністерство для пояснень апостольського нунція.

Проте залишається відкритим питання: чи достатньо буде цієї реакції?

Святійший Престол традиційно має високий авторитет та довіру в Україні, що було досягнуто зусиллями попередників Папи Франциска, в першу чергу – Папою Іваном Павлом II.

Невипадково на початку повномасштабної війни Ватикан розглядався як одне з найоптимальніших місць для переговорів з РФ, до понтифіка зверталися родичі військовослужбовців батальйону "Азов"…

Недружні заяви Папи спочатку сприймали як наслідок недостатнього знайомства понтифіка з передумовами та перебігом російсько-українського конфлікту. Тож у Ватикан прибували українські католики, декому вдавалося добитися аудієнції у Папи.

Франциск цікавився, розпитував, дякував за інформацію, але потім знову робив нові й нові скандальні заяви.

Тож про слабке знання теми вже мови бути не може. Папа Франциск мав достатньо інформації, однак не захотів (чи не зміг) змінити свою позицію.

Все це підводить до питання: чи є доцільним за таких умов візит Папи Франциска в Україну?

Тим більше, що цей візит став дуже реальним і може відбутися у найближчі місяці.

Аргументи на користь візиту добре відомі: голос Папи вкрай важливий для більш ніж мільярда католиків на планеті, в першу чергу – для регіону Латинської Америки, звідки він родом. А цей регіон дуже піддається пропаганді РФ, і підтримка Франциска була б нам дуже корисною.

Ця логіка витікає з припущення, що, відвідавши Бучу чи Ірпінь, поспілкувавшись із жертвами російської агресії, Папа Франциск не зможе більше залишатися на звичній позиції "не так важливо, хто винуватий, головне, щоби повернувся мир".

Та чи виправдані такі очікування? Останні заяви Папи показують, що він не збирається змінювати свою риторику.

Тим більше, що аргументи про необхідність "за будь-яку ціну зупинити страждання невинних людей" зараз грають на користь пропаганді РФ, яка шукає можливості вийти зі стану війни на максимально вигідних для себе умовах.

На щастя, в Україні та в більшості західних країн це розуміють. Проте такі заяви Папи, особливо відразу після візиту в Україну, будуть з вдячністю підхоплені численними агентами впливу РФ.

Адже є істотна різниця між тим, коли це заявляє хтось на кшталт Шрьодера або Берлусконі, і коли про це говорить Папа Римський.

То чи варто Києву відмовляти Папі у візиті? Напевно, так.

Без готовності його понтифіка переосмислити своє ставлення до України цей візит не матиме сенсу та буде більше шкідливим для нас. Ми, звісно ж, будемо раді бачити в Україні понтифіка, якого мільйони людей сприймають як намісника Бога на землі - але не людину, яка свідомо транслює російську пропаганду, хай якими інтересами вона при цьому керується.

Київ має чітко повідомити Ватикан: передумовою для приїзду Папи є публічна зміна позиції, в першу чергу - спростування хоча б найодіозніших його заяв.

Можливо, така різка реакція Києва змусить Ватикан замислитися, що ж відбувається не так у заявах Франциска.

Схоже, що іншого шляху побороти його стереотипи та упередженість Папи вже не залишилося.

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