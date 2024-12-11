Консультативна місія ЄС: що було зроблено за 10 років роботи в Україні

Десять років тому, у грудні 2014 року, Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) розпочала свою роботу в Україні.

Революція гідності дала поштовх до проведення кардинальних реформ. У відповідь на ініціативу українського уряду Європейський Союз ухвалив рішення про розгортання КМЄС з метою підтримки реформування сектора цивільної безпеки України та зміцнення демократичної стійкості країни.

Те, що починалося як місія з надання експертних консультацій, переросло у трансформативне партнерство. КМЄС працює пліч-о-пліч з українськими інституціями сектора цивільної безпеки, досягаючи нових висот, які не лише зміцнюють Україну, але й закладають фундамент для її майбутнього в європейській родині.

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Встановлення довіри та перші досягнення

Перші роки діяльності Місії були зосереджені на встановленні довіри та реагуванні на нагальні потреби України після Революції гідності. В основі роботи КМЄС було переконання, що справжні реформи – це не лише зміна політики чи структур, але й трансформація світогляду та досягнення реальних результатів на місцях.

Одним із перших значних досягнень Місії стала підтримка реформи Національної поліції, зокрема створення патрульної поліції в Україні у 2015 році.

Ця реформа стала поворотним моментом, запровадивши сучасний сервісно орієнтований підхід до охорони правопорядку.

Підхід, який ставить на перше місце прозорість та довіру громадськості.

На цій основі КМЄС сприяє запровадженню системи оцінки ефективності роботи поліцейських, яка відповідає європейським стандартам і підтримує принципи підзвітності та меритократії.

Завдяки обміну найкращими європейськими практиками та проведенню тренінгів Місія допомагає українським правоохоронним органам впроваджувати концепцію Поліції діалогу. Цей інноваційний підхід зосереджується на діалозі та зниженні напруги під час масових заходів, що мінімізує застосування сили й зміцнює співпрацю з громадами.

Реформи в судовій системі та прокуратурі є не менш трансформаційними. Місія тісно співпрацює з Офісом Генерального прокурора України для впровадження системи оцінювання прокурорів з урахуванням меритократичного підходу та стратегічного управління людськими ресурсами.

Тренінговий центр прокурорів за підтримки КМЄС забезпечує українським прокурорам доступ до навчальних програм, визнаних на міжнародному рівні, закладаючи основу для сучасної системи правосуддя.

Результати роботи Місії виходять за межі правоохоронної та судової реформ. У сфері кримінальної юстиції КМЄС відіграє важливу роль у сприянні спрощенню процедур. Зокрема, завдяки ухваленню Закону про кримінальні проступки, до якого експерти Місії надавали консультації, було оптимізовано процес розгляду незначних правопорушень.

Це дозволяє правоохоронним органам зосередити ресурси на боротьбі з тяжкими злочинами.

Іншим пріоритетним напрямом роботи Місії є інтегроване управління кордонами. Стратегічні консультації та підтримка КМЄС сприяють впровадженню стандартів і практик ЄС у цій сфері, відкриттю нових пунктів пропуску, посиленню безпеки на кордонах і міжвідомчої співпраці, водночас забезпечуючи сприятливі умови для торгівлі та гуманітарної допомоги.

Місія в умовах повномасштабного вторгнення

Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році поставило Україну перед безпрецедентними викликами, в тому числі й у секторі цивільної безпеки.

Багато партнерів КМЄС змінили цивільну форму на військову екіпіровку. Місія швидко адаптувалася, зосередивши зусилля на підтримці України у подоланні масштабних викликів воєнного часу та вирішенні нагальних потреб правоохоронних органів у виконанні їхніх розширених завдань.

Зокрема, це стосувалося підтримки правоохоронців, які допомагали цивільному населенню повертатися на деокуповані території.

Новим пріоритетним завданням Місії стала підтримка України у розслідуванні та судовому переслідуванні за численні воєнні злочини.

КМЄС співпрацювала з Офісом генерального прокурора, допомагаючи у створенні спеціалізованих підрозділів з розслідування воєнних злочинів у дев’яти постраждалих від війни регіонах. Місія проводить важливі тренінги та надає підтримку, зокрема у проведенні огляду місця злочину, зборі й збереженні доказів, а також у здійсненні судово-медичної експертизи, щоб забезпечити відповідність розслідувань міжнародним стандартам.

Також ми надаємо консультації з питань міжнародного гуманітарного права та притягнення до відповідальності за такі злочини, як сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, завдання шкоди культурній спадщині та екологічні злочини.

Місія є ключовим партнером Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів – Atrocity Crimes Advisory Group (ACA), яка допомагає у розслідуванні справ проти відповідальних осіб за вчинення міжнародних злочинів в Україні, зокрема злочинів проти людяності, геноциду та атак на цивільну інфраструктуру.

Надаючи консультації, практичну підтримку та проводячи тренінги, КМЄС посилює спроможність України забезпечувати правосуддя навіть у розпал нищівної війни.

КМЄС підтримує Україну у розбудові спроможностей стабілізаційної роботи поліції (Stability Policing), що дає змогу правоохоронним органам забезпечувати безпеку цивільного населення та відновлювати довіру в громадах, постраждалих від війни.

У ситуації, коли інфраструктура зруйнована, а обладнання викрадене, ми швидко усвідомили необхідність забезпечення наших партнерів основними ресурсами – транспортними засобами, генераторами, засобами зв’язку та ІТ-обладнанням, щоб правоохоронці могли відновити свою роботу на деокупованих територіях.

Однією з найбільш надихаючих ініціатив, над якими ми працювали, є "Діалоги з питань безпеки у громадах" (Community Safety Dialogues). Їхня ідея полягає в тому, щоб громадяни та правоохоронці спільно на місцевому рівні знаходили рішення з різних безпекових питань.

Такий підхід не лише посилює спроможність громад, а й зміцнює довіру до державних інституцій, що є ключовим елементом демократичного врядування.

У майбутнє – з надією

Жоден із цих успіхів не був би можливий без співпраці, яка є ключовою для роботи КМЄС.

Від українського уряду до громадянського суспільства та міжнародних партнерів – тісна взаємодія лежить в основі кожного успішного проєкту чи ініціативи. Разом ми прокладаємо шлях до безпечнішої та демократичнішої України.

Затвердження у травні 2023 року Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектора безпеки і оборони України, а також розробка Плану дій до нього стали важливими кроками у трансформації сектора цивільної безпеки України. Ця дорожня карта не лише узгоджує сектор із європейськими стандартами, а й забезпечує сталість реформ, які КМЄС підтримувала протягом останнього десятиліття.

Виклики, що стоять попереду, є величезними.

Проте рішучість українського народу у прагненні до європейського майбутнього та прогрес, досягнутий за останнє десятиліття, вселяють оптимізм.

Озираючись назад, можна сказати, що історія КМЄС в Україні – це історія незламної наполегливості та розширення співпраці. Разом ми подолали надзвичайні труднощі, створюючи фундамент для реформ і адаптуючись до безпрецедентних реалій воєнного часу.

Рухаючись уперед, Місія залишається незмінно відданою підтримці процесу реформ і зміцненню безпеки України на її шляху до членства в ЄС. Для кожного з нас це честь – працювати пліч-о-пліч з українцями у цій справедливій справі.

Попереду складний шлях, але завдяки спільній рішучості немає меж тому, чого ми можемо досягти – досягти разом.

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