ЗМІ: глава Євроради представить новий компромісний варіант бюджету ЄС за 10 днів

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запропонує новий компромісний проєкт переговорного документа щодо наступного семирічного бюджету ЄС у суботу, 21 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Rapporteur.

Кошта зіткнувся зі складним завданням: йому потрібно заручитися підтримкою двох конкуруючих груп держав-членів. Одна з них виступає за значне скорочення бюджету, тоді як інша прагне захистити фінансування регіонального розвитку, відоме як політика згуртованості, а також зберегти субсидії для фермерів.

"Ми очікуємо, що новий переговорний документ, імовірно, буде представлений 21 листопада", – заявив посадовець ЄС, який обіймає високу посаду.

Попередню спробу запропонувати компроміс щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки, яку 10 жовтня представила Ірландія, що головує в Раді ЄС, категорично відхилили.

Кошта закликає лідерів досягти компромісу щодо бюджету на 2028–2034 роки на саміті 26–27 листопада. Дипломати називають цей крок політичним маневром, покликаним підштовхнути європейських лідерів до досягнення домовленості до кінця року.

Очікується, що переговори між лідерами вийдуть на вирішальний етап під час наступного саміту, який розпочнеться 17 грудня.

Багато хто побоюється, що низка національних виборів наступного року, зокрема у Франції, може значно ускладнити досягнення бюджетної угоди.

Інші лідери, зокрема президент Литви Гітанас Науседа, спокійніше ставляться до можливих наслідків укладення угоди на початку наступного року.

Ситуацію додатково ускладнив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який вніс несподіваний елемент у дискусію, прямо пов'язавши свою підтримку бюджету ЄС зі згодою всіх інших країн підтримати майбутні кредити для України.

Петер Мадяр, прем'єр-міністр Угорщини, а також лідери Чехії, Словаччини та Болгарії відкинули спробу Мерца пов'язати ці два питання.