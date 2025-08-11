Україна вже є і має бути частиною Західного світу. Але останні тижні нагадали, що її приєднання до ЄС і НАТО залежить від дій самої України

Ян Ліпавський, який з 2021 року обіймає посаду міністра закордонних прав Чехії, є одним із беззаперечних друзів України серед лідерів європейської дипломатії. За час роботи він не раз відвідував Україну, у тому числі у лютому 2022 року, коли він поїхав також на Донбас ("ЄП"тоді публікувала інтерв'ю міністра).

З перших днів великої війни Чехія є одним з прибічників максимальної допомоги ЗСУ (на зброю з Чехії, наприклад, ніколи не діяли обмеження щодо ударів по території РФ), а також безперечним адвокатом вступу України у ЄС і НАТО.

Тим важливішими є нові акценти у риториці Праги, які з'явилися за останні тижні.

Ми публікуємо колонку міністра Ліпавського, який 11 серпня розпочинає свій черговий візит до України.

* * * * *

Відоме есе чеського письменника Мілана Кундери за назвою "Викрадений Захід, трагедія Центральної Європи" (ця оповідь присвячена боротьбі народів Центральної Європи проти радянської окупації після другої світової війни. – "ЄП") ще від часів його публікації на початку 1980-х років викликає суперечливі почуття серед деяких українських інтелектуалів. Адже в ньому Кундера не називає українців серед народів, які належать до Заходу, з його цінностями та культурою.

Відомий чеський автор згадує українців лише як об'єкт російських спроб перетворити їх разом із білорусами, вірменами, латвійцями, литовцями та іншими на єдиний російський народ.

Але якби Мілан Кундера писав цю оповідь сьогодні, він майже напевно змінив би знамениті слова з цього есе: ""Вмерти за власну країну і за Європу" — такої фрази не могли придумати ні в Москві, ні в Ленінграді, але саме таку фразу могли придумати в Будапешті або Варшаві". Адже тепер цей список можна доповнити будь-яким містом України.

Уже четвертий рік поспіль українські громадяни протистоять варварській агресії зі сходу, а вся країна – російському нападу, який триває ще з часів Революції гідності, коли десятки відважних українців віддали життя за свою країну і за Європу. За роки відтоді жертвами російського свавілля стали тисячі цивільних і десятки тисяч українських військових. Росія щодня вчиняє воєнні злочини та звірства, зокрема цілеспрямоване викрадення та перевиховання дітей.

Востаннє подібні речі коїв на нашому континенті Гітлер майже сто років тому.

Такі дії мали б залишитися в минулому, забороненими назавжди.

Утім, багато хто досі вважає, що ця агресія не стосується Заходу. Це – помилка.

Це стосується кожного з нас – безпосередньо і глибоко. Українці захищають цінності, на яких тримається Європа. Вони боронять світ, який ми будували десятиліттями для наших дітей.

У 80-х роках Кундера описав, як "російський комунізм пробудив стару російську антизахідну одержимість і жорстоко обернув її проти Європи". Сьогодні достатньо замінити слово "комунізм" на "путінізм" або "імперіалізм", щоб зрозуміти мотиви і цілі Росії. Путінська Росія хоче "перевиховати" українців у російський народ і перетворити Україну на російську провінцію та сателіт, щоб потім зруйнувати всю західну цивілізацію.

Українці не хочуть бути "викраденими" назад на схід.

Українці усвідомлюють, що у майбутньому безпеку і процвітання країни забезпечить лише інтеграція країни до Європейського Союзу і НАТО.

У цьому Україна має нашу велику підтримку, хоча і не безмежну.

Україна не повинна сповільнювати реформи в країні, так само як і не повинна ставити під сумнів верховенство права та антикорупційні заходи. Це – крихкі, але необхідні складові правил українського шляху до Європи. Ми не відступимо від цих вимог.

Наступні тижні будуть винятковими для чесько-українських відносин.

Ми суттєво посилимо просування чеських економічних інтересів в Україні, а саме в промисловому серці України – у Дніпрі. У місті, жителі якого також борються за свою батьківщину і за Європу. І так само як Дніпро, Херсон є Європою, Запоріжжя є Європою, Кривий Ріг є Європою.

А Донецьк, Луганськ, Маріуполь і Крим будуть Європою, коли над ними знову майорітиме український прапор, бо Україна – це Європа, і вона веде боротьбу в протистоянні цивілізацій за майбутнє чехів, а також французів, італійців, німців, поляків та багатьох інших народів.

Україна і Європа переможуть!