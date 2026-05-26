База норвезької гуманітарної організації в Україні постраждала від атаки РФ

База норвезької гуманітарної організації Norwegian People’s Aid в Україні, що займається розмінуванням територій, зазнала удару внаслідок російської атаки.

Про це повідомило керівництво організації у вівторок, 26 травня, пише NRK, передає "Європейська правда".

За словами генерального секретаря Реймонда Йогансена, внаслідок інциденту ніхто зі співробітників не постраждав, однак транспортні засоби та обладнання зазнали значних пошкоджень.

"Це свідчить про те, що Росії байдуже, чи є цілями цивільне населення, чи це стосується життєво важливої роботи із захисту життя цивільних осіб", – сказав він.

В організації наголосили, що гуманітарна діяльність не повинна ставати мішенню. Там також підкреслили, що продовжують роботу з відновлення діяльності та забезпечення заходів із розмінування по всій Україні.

24 травня писали, що резиденція посла Албанії в Україні Ернала Філо зазнала пошкоджень під час атаки на Київ; у відповідь Тирана викликала дипломата РФ для пояснень.

Тоді ж будівля Міністерства закордонних справ України зазнала пошкоджень.