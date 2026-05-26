Норвегія посилить енергостійкість України до зимового сезону на понад $45 млн

Норвегія та Європейський Союз підписали угоду на понад 400 млн крон задля убезпечення енергосистеми України до настання зими.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, передає NRK, пише "Європейська правда".

За даними Ейде, Норвегія виділяє 425 млн крон (близько $45,8 млн), які будуть спрямовані на розвиток відновлюваних джерел енергії, акумуляторних систем та децентралізованих енергосистем, щоб зробити енергомережу менш вразливою.

Кошти будуть надходити через ЄС, щоб допомогти Україні модернізувати інфраструктуру.

"Україна має пережити і наступну зиму, одночасно будуючи енергетичну систему, яка буде менш вразливою до нових атак", – акцентував очільник МЗС Норвегії.

Наприкінці 2025 року в уряді Норвегії повідомляли, що у 2026 році загальна сума норвезької фінансової підтримки для України сягне 19 млрд євро.

Наприкінці березня писали, що українські та норвезькі компанії отримають підтримку уряду Норвегії у розмірі 93 млн крон (8 млн євро) для пілотних проєктів у сфері відновлюваної енергетики та постачання ліків.