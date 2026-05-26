ЗМІ: НАТО планує пришвидшити реагування військ у Латвії та Естонії

НАТО готує посилення свого східного флангу шляхом створення нової військової структури, яка дозволить оперативно розгортати сили в Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії.

Про це агентству Reuters повідомили поінформовані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Нині війська НАТО в країнах Балтії та на півночі Польщі перебувають під єдиним багатонаціональним командуванням у польському місті Щецин.

Однак запропоновані зміни передбачають створення додаткового корпусного рівня командування, який має підвищити швидкість реагування та координацію сил у регіоні.

За даними військового посадовця, призначення другого корпусу для цього регіону дозволить НАТО "швидко зосередити сили" та посилити оборону регіону. У воєнний час армійський корпус зазвичай включає кілька дивізій чисельністю від 40 до 60 тисяч військових.

Співрозмовники стверджують, що Німеччина та Нідерланди, у координації з НАТО, начебто досягли угоди про призначення німецько-нідерландського корпусу, що базується в німецькому місті Мюнстер, для оборони Латвії та Естонії.

Вони зазначили, що разом з іншими партнерами Берлін та Амстердам тепер будуть нарощувати ці сили.

Втім, наразі невідомо, коли це рішення набуде чинності та скільки військових перебуватиме під командуванням нового штабу в разі конфлікту.

Міністерство оборони Нідерландів заявило, що завдання корпусу "наразі доопрацьовується", і відмовилося надати деталі, а Міністерство оборони Німеччини відмовилося від коментарів, посилаючись на триваючу координацію з НАТО.

Варто зазначити, що за даними ЗМІ, США мають намір суттєво зменшити свої військові внески у діяльність НАТО, зокрема скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб Альянсу.

Також нагадаємо, що на тлі суперечок із союзниками через Іран президент США Дональд Трамп ухвалив рішення щодо виведення 5 000 американських військових з Німеччини.

Він також допускав, що скоротить чисельність американських військ в Іспанії та Італії.

