Посольство Німеччини в Україні заявило, що не залишить Київ попри нові погрози РФ

Новини — Вівторок, 26 травня 2026, 17:20 — Уляна Кричковська

У посольстві Німеччини в Україні заявили, що продовжують працювати, попри погрози Росії новими ударами по Києву і заклик до західних дипломатів залишити українську столицю. 

Про це у посольстві заявили агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

У посольстві наголосили, що воно й надалі перебуває у Києві, попри погрози РФ.

"Наше посольство продовжує працювати у звичайному режимі відповідно до нашої концепції безпеки. Ми не виводимо персонал і не вносимо жодних інших змін у склад персоналу. Посольство Німеччини перебуває тут, у Києві, – на боці України", – заявили у дипустанові.

Цього ж дня Німеччина викликала посла Росії через погрози новими ударами по Києву. Також представника РФ викликала зовнішньополітична служба ЄС і МЗС Норвегії

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова запевнила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по українській столиці.

