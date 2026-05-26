Посольство Німеччини в Україні заявило, що не залишить Київ попри нові погрози РФ

У посольстві Німеччини в Україні заявили, що продовжують працювати, попри погрози Росії новими ударами по Києву і заклик до західних дипломатів залишити українську столицю.

Про це у посольстві заявили агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Наше посольство продовжує працювати у звичайному режимі відповідно до нашої концепції безпеки. Ми не виводимо персонал і не вносимо жодних інших змін у склад персоналу. Посольство Німеччини перебуває тут, у Києві, – на боці України", – заявили у дипустанові.

Цього ж дня Німеччина викликала посла Росії через погрози новими ударами по Києву. Також представника РФ викликала зовнішньополітична служба ЄС і МЗС Норвегії.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова запевнила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по українській столиці.