ЗМІ: Умєров прибув до Берліна на переговори із представниками Німеччини, Франції та Британії

Секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров прибув у вівторок до Берліна для проведення переговорів на тлі попередження Росії іноземним дипломатам про необхідність покинути Київ у зв’язку з запланованими авіаударами.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання розповіли, що Умеров зустрінеться з радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії.

Речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відмовився від коментарів, пославшись на "конфіденційний характер зустрічі".

Посольство України в Берліні також відмовилося від коментарів.

Ці дипломатичні контакти відбуваються у вирішальний момент після того, як Росія завдала масованого удару по Києву минулими вихідними та пригрозила подальшими "послідовними та системними ударами", йдеться у публікації.

Також переговори у Берліні відбуваються в умовах напруженості у відносинах Мерца з президентом Володимиром Зеленським після того, як канцлер Німеччини надіслав листа, в якому запропонував Україні "асоційоване членство" з обмеженими правами та з можливістю стати повноправним членом ЄС на пізнішому етапі.

Український президент відхилив пропозицію Мерца минулими вихідними, заявивши, що "місце України в Європейському Союзі також має бути повноцінним, повним і рівноправним".

Один із дипломатів ЄС, якому також було надано анонімність для вільного висловлювання, сказав, що вибір моменту був "примітним".

"Минулого тижня багато хто в Брюсселі ставив собі питання, чому Мерц публічно висуває ініціативу щодо асоційованого членства України саме в цей момент. Той факт, що Умеров сьогодні перебуває в Берліні, вказує на наявність чіткого зв’язку у виборі моменту", – сказав співрозмовник.

Повідомляли, що Умєров у Брюсселі мав зустріч з головою кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорном Зайбертом щодо оборонної співпраці ЄС та України.

Перед тим він відвідав Анкару, де зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.