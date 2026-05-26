Стали відомі деталі візиту Умєрова в Берлін

Секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров у Німеччині обговорив оборонну співпрацю з радником канцлера Німеччини з питань України Гюнтером Зауттером.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила речниця Умєрова Діана Давітян, пише "Європейська правда".

Давітян підтвердила заяви ЗМІ щодо того, що у вівторок, 26 травня, Умєров прибув до Берліна.

"Рустем Умєров працює в Берліні. Зокрема, однією з зустрічей була з його колегою Гюнтером Зауттером. Обговорювали безпекові питання, перемовний процес, а також оборонну співпрацю, зокрема, щодо Drone Deal між Україною та Німеччиною", – сказала його речниця.

Вона зазначила, що питання "обмеженого членства в ЄС" не обговорювалося.

Також Давітян анонсувала візити Умєрова до ще кількох європейських столиць на цьому тижні.

Повідомляли, що Умєров у Брюсселі мав зустріч з головою кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорном Зайбертом щодо оборонної співпраці ЄС та України.

Перед тим він відвідав Анкару, де зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.