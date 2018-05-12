Життю побитого під Варшавою українця ніщо не загрожує - консул

Життю 52-річного українця, якого 3 травня побили у населеному пункті Ґлоскув під Варшавою, не загрожує небезпека.

Про це заявила керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса, передає "Укрінформ".

"Зараз життю пана Миколи ніщо не загрожує: напередодні проведено операцію, він прийшов до свідомості, перебуває далі на лікуванні. Лікарі ще не дають згоду на його заслуховування в якості свідка. Однак, як тільки це стане можливим, поліція і прокуратура зможуть взяти у нього свідчення", - сказала консул, яка в суботу вранці відвідала потерпілого у варшавському шпиталі МВС Польщі.

Криса каже, що спілкувалася з чоловіком, який щоправда після операції не говорить, але є притомним і реагує кивками голови на запитання. Лікарі відділу нейрохірургії шпиталю підтверджують, що операцію проведено успішно.

Напередодні посольство України отримало офіційну відповідь від районної прокуратури міста Пясечно, в якій зазначається, що за фактом побиття однією невідомою особою українця 3 травня у містечку Ґлоскув, відкрито кримінальну справу.

Особу, яка побила чоловіка, і її громадянство поки не встановлено. Прокуратура опитала двох інших українців, які були поряд з постраждалим у той день на вулиці, однак, їхні свідчення відрізняються, що не дає змоги встановити особу, яка напала на чоловіка.