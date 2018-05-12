Жорстоко побитий під Варшавою українець може померти - ЗМІ

52-річний українець з Тернопільщини, якого 3 травня побили у містечку Ґлоскув поблизу Варшави, може не вижити.

Про це пише Prostir.pl.

"За останніми даними, чоловік на волосині від смерті", - йдеться у повідомленні.

Миколу побили спортивними битами молодики, які наздогнали компанію українців на машині. Микола отримав ушкодженнями голови та був госпіталізований до центральної клінічної лікарні на Волоській у Варшаві. Його товариші Андрій та Руслан не отримали жодних тілесних ушкоджень, оскільки змогли втікти.

11 травня його стан різко погіршився. Медики кажуть, що утворився тромб внаслідок крововиливу в мозок. Стан пацієнта критичний — він не приходить до тями.

Увечері 11 травня його готували до операції. Андрій та Руслан розповідають, що після побиття Миколу відразу привезли до лікарні і зробили томографію, яка показувала, що загрози життю немає. Українці згадують, що після побиття Микола ще був при тямі і навіть дійшов з ними до дому.

Представниця Об’єднання водних спілок, де працював постраждалий українець особисто наполягає на розслідуванні справи і вважає, що українець не заслуговував на таке побиття.

Жінка розповідає, що в день нападу Микола мав вихідний і разом з друзями пішов відпочивати, судячи з усього бійка відбулася на побутовому ґрунті.

Побратими українця Андрій та Руслан запевняють, той хто замовив побиття Миколая знає, де вони живуть і раніше часто пропонував роботу Миколі та завжди вітався з чоловіками при зустрічі. Причина побиття, за їхніми словами, — через стілець. Буцімто сталася сварка між поляком та українцем, які були обидва напідпитку біля кафе, обидва обмінялися "люб’язностями" і розійшлися, а згодом компанію українців наздогнала машина з молодиками. Микола відставав від Руслана та Андрія, тому він став легкою мішенню, натомість хлопцям вдалося втікти.

Українці вже дали усі свідчення поліції та показали будинок, де часто бачили поляка, з яким посварився Микола. Кажуть, що зараз він зник з містечка після побиття їхнього друга. Зараз сім’я постраждалого намагається приїхати до Польщі, але для цього потребують додаткових документів, терміновий закордонний паспорт або візи.

Працювати у Польщі українець почав у березні цього року. У фірмі, де чоловік працює, говорять, що Микола на посаді меліоратора (косив траву, обрізав кущі та дерева). Претензій до його роботи не було. Наразі, поліція з міста П’ясечно розшукує винуватців побиття та відкрила кримінальне провадження, також за розвитком справи слідкує місцева прокуратура. Усіх хто знає, де перебувають винуватці побиття, просять повідомляти до поліції в П’ясечне.