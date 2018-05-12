Жизни избитого под Варшавой украинца ничто не угрожает - консул

Жизни 52-летнего украинца, которого 3 мая избили в населенном пункте Ґлоскув под Варшавой, не грозит опасность.

Об этом заявила руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, передает "Укринформ".

"Сейчас жизни Николая ничего не угрожает: накануне проведена операция, он пришел в сознание, находится дальше на лечении. Врачи еще не дают согласие на его заслушивание в качестве свидетеля. Однако, как только это станет возможным, полиция и прокуратура смогут взять у него показания", - сказала консул, которая в субботу утром посетила пострадавшего в варшавском госпитале МВД Польши.

Крыса говорит, что общалась с мужчиной, который правда после операции не говорит, но находится в сознании и реагирует кивками головы на вопрос. Врачи отделения нейрохирургии госпиталя подтверждают, что операция проведена успешно.

Накануне посольство Украины получило официальный ответ от районной прокуратуры города Пясечно, в которой отмечается, что по факту избиения одним неизвестным лицом украинца 3 мая в городке Ґлоскув, открыто уголовное дело.

Прокуратура опросила двух других украинцев, которые были рядом с пострадавшим в тот день на улице, однако, их показания отличаются, что не дает возможности установить, кто напал на мужчину.

По словам Крысы, не подтвердилась информация, распространенная ранее в СМИ, что мужчину избили битами несколько поляков.

Напомним, 3 мая между 52-летним Николаем и местным жителем произошел конфликт, после которого на украинца совершили нападение. Двое его товарищей сумели скрыться с места инцидента.

Позже СМИ сообщили, что 11 мая состояние пострадавшего резко ухудшилось и стало критическим.