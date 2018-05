Комитет Европарламента проголосовал за предоставление макрофина Украине

Комитет по иностранным делам Европейского парламента принял решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, что "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, который представляет все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде", - написал Йозвяк.

the EP's foreign affairs committee voted in favour of a new MFA for #Ukraine but added the amendment that "the composition of the Central Election Commission of Ukraine reflects a political balance representing all relevant political forces, notably those represented in the Rada"