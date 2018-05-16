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Комитет Европарламента проголосовал за предоставление макрофина Украине

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Комитет Европарламента проголосовал за предоставление макрофина Украине

Среда, 16 мая 2018, 13:43

Комитет по иностранным делам Европейского парламента принял решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, что "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, который представляет все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде", - написал Йозвяк.

Как сообщалось, в марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 млрд евро финпомощи. В Украине рассчитывали на большие объемы.

Между тем, официальная коммуникация ЕК по этому поводу, направленная в Европарламент, подтверждает, что даже первый транш Киеву дадут только после выполнения условий. "Нужно определить специфические условия для каждого из двух траншей помощи", - говорится в документах Еврокомиссии, копия которых имеется в распоряжении ЕвроПравды.

Подробнее об условиях, при которых будут выделены средства, читайте в статье "Миллиард в обмен на е-декларации: ЕС уберет лес-кругляк из условий финансовой помощи Украине".

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Европарламент
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