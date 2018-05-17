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Трамп переконував Меркель відмовитися від "Північного потоку-2" - ЗМІ

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Трамп переконував Меркель відмовитися від "Північного потоку-2" - ЗМІ

Четвер, 17 травня 2018, 14:39

Президент США Дональд Трамп переконував Німеччину відмовитися від проекту "Північний потік-2".

Про це повідомляє німецьке видання N-TV з посиланням на представників урядів США, Німеччини та країн ЄС.

За їх інформацією, Трамп на зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель у минулому місяці наполягав на тому, що Берлін має припинити підтримку "Північного потоку".

В обмін на це США були готові запропонувати дискусії з ЄС про нові торгові домовленості, які допомогли б уникнути трансатлантичної торгової війни.

Варто зазначити, що  без торгового врегулювання Європа вже з 1 червня зіткнеться з митами США на імпорт сталі і алюмінію.

Як повідомлялося, у німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік-2".

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Крім Німеччини, Фінляндія також схвалила будівництво газопроводу, довжина якого складе 1200 кілометрів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

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Північний потік-2 Трамп
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