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Фінляндія дала згоду на будівництво "Північного потоку-2"

Четвер, 05 квітня 2018, 14:32
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Фінський уряд дозволив будівництво газопроводу "Північний потік-2" у своїй винятковій економічній зоні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Фінляндії.

"5 квітня 2018 року уряд Фінляндії дав згоду на будівництво газопроводу Nord Stream 2 у частині, що проходить через виняткову економічну зону Фінляндії", - йдеться у повідомленні.

У фінському уряді нагадали, що у вересні 2017 року швейцарський девелопер проекту Nord Stream 2 AG подав заяву на отримання згоди уряду відповідно до Закону про ексклюзивну економічну зону Фінляндії.

При цьому в заяві наголошується, що згода уряду є умовною, і виконавець проекту повинен відповідати зазначеним вимогам.

"Сторона, відповідальна за реалізацію проекту, повинна відповідати загальному принципу обережності у запобіганні та мінімізації нещасних випадків та збитків, повинна належним чином враховувати чутливість та вразливість Балтійського моря та інших існуючих проектів у винятковій економічній зоні та повинна відповідати умовам дозволу на будівництво, передбачени Законом про воду", - йдеться у повідомленні уряду.

Крім того, проект повинен бути здійснений таким чином, щоб у майбутньому не заважати потенційним інфраструктурним проектам у винятковій економічній зоні Фінляндії.

Якщо апеляційний орган не оскаржить згоду уряду, вона буде діяти протягом 50 років.

Нагадаємо, 27 березня, стало відомо, що Німеччина дала дозвіл на будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

Як відомо, проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

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