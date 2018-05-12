Дозвіл Фінляндії на будівництво "Північного потоку-2" оскаржили в суді

Фонд "ClientEarth Юристи для Планети" подав до Адміністративного суду у фінському місті Вааса скаргу щодо згоди уряду країни на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише TVP.

Скарга стосується відтинку у фінській економічній зоні протяжністю у 380 кілометрів.

"Що має велике значення з нашої точки зору, то це те, що будівництво не тільки цього фрагменту, але й усього трубопроводу "Північний потік-2" ставить під загрозу енергетичну безпеку Європейського Союзу. Тобто, це ще більше узалежнює ЄС від постачання енергосировини з недемократичних країн, з країн поза Євросоюзом, у цьому випадку з недемократичної країни", - заявив голова фонду Марцін Сточкєвич.

У Фонді підкреслили, що аналіз документів, поданих інвестором, демонструє, що вплив цієї інвестиції на довкілля погано досліджено.



Як повідомлялося, у німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік-2".

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Крім Німеччини, Фінляндія схвалила будівництво газопроводу, довжина якого складе 1200 кілометрів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

Цим трубопроводом газ із Росії має постачатися дном моря до Німеччини.