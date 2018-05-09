У Польщі відкрили антимонопольне провадження через фінансування "Північного потоку-2"

Польське Управління захисту конкуренції та споживачів висунуло звинувачення "Газпропу" і ще п’яти компаніям через фінансування газогону "Північний потік-2".

Про це заявив голова управління Марек Нєхчал, повідомляє RMF24.

На думку управління, шість компаній незаконно утворили консорціум для фінансування будівництва "Північного потоку 2". Незаконно, тому що незважаючи на відсутність згоди польського Управління захисту конкуренції та споживачів у цій справі, вони утворили неформальне співробітництво. Це може означати порушення антимонопольного законодавства.

Нєхчал зазначив, що в управління є документи, які дозволяють висунути обвинувачення.

Він також заявив, що "Газпром" та ще п'ять зацікавлених компаній вже отримали рішення управління та мають 21 день для надання пояснень.

За інформацією управління, діяльність шести компаній, на які поширюється провадження, може бути спробою обійти відсутність згоди на створення спілки, що фінансує будівництво газопроводу.

За даними Управління захисту конкуренції та споживачів, за порушення заборони на створення консорціуму без згоди загрожує штраф у розмірі до 10 відсотків обороту.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.