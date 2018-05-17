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Трамп убеждал Меркель отказаться от "Северного потока-2" - СМИ

Четверг, 17 мая 2018, 14:39

Президент США Дональд Трамп убеждал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщает немецкое издание N-TV со ссылкой на представителей правительств США, Германии и стран ЕС.

По их информации, Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в прошлом месяце настаивал на том, что Берлин должен прекратить поддержку "Северного потока".

В обмен на это США были готовы предложить ЕС обсудить новые торговые договоренности, которые помогли бы избежать трансатлантической торговой войны.

Стоит отметить, что без торгового урегулирования Европа уже с 1 июня столкнется с пошлинами США на импорт стали и алюминия.

Как сообщалось, в немецком Лубмине началось строительство газовой приемной станции в рамках проекта газопровода "Северный поток-2".

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Кроме Германии, Финляндия также одобрила строительство газопровода, длина которого составит 1200 километров. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.

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Северный поток-2 Трамп
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