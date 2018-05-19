Китайські бомбардувальники вперше приземлились на островах в Південно-Китайському морі

Бомбардувальники ВПС Китаю вперше приземлилися на островах і рифах у Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву ВПС Китаю.

"Підрозділ ВПС Народно-визвольної армії нещодавно організував кілька бомбардувальників, таких як H-6K, для проведення підготовки до зльоту та посадки на островах та рифах в Південно-Китайському морі, з тим щоб покращити нашу здатність досягати всі територій, в будь-який час проводити удари та завдавати їх у всіх напрямках", - йдеться у повідомленні ВПС.

Літаки відпрацювали зліт і посадку на островах, а також імітували завдання удару по морським цілям.

При цьому не повідомляється, про які саме острови йде мова.

Сполучені Штати направили військові кораблі до спірних районів Південно-Китайського моря, щоб кинути виклик суворому претендуванню Китаю на територію, на яку висловлюють претензії Китай, В'єтнам, Філіппіни, Тайвань, Бруней та Малайзія.

"Сполучені Штати залишаються прихильниками вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", - заявив прес-секретар Пентагону підполковник Крістофер Логан.

"Ми бачили цю заяву, а Китай продовжує мілітаризацію спірних частин Південно-Китайського моря лише для посилення напруженості та дестабілізації регіону" – додав він.