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Китайские бомбардировщики впервые приземлились на островах в Южно-Китайском море

Суббота, 19 мая 2018, 13:00

Бомбардировщики ВВС Китая впервые приземлились на островах и рифах в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВВС Китая.

"Подразделение ВВС Народно-освободительной армии недавно организовало несколько бомбардировщиков, таких как H-6K, для проведения подготовки к взлету и посадке на островах и рифах в Южно-Китайском море, с тем чтобы улучшить нашу способность достигать все территорий, в любое время проводить удары и наносить их во всех направлениях", - говорится в сообщении ВВС.

Самолеты отработали взлет и посадку на островах, а также имитировали нанесение удара по морским целям.

При этом не сообщается, про какие острова идет речь.

Соединенные Штаты направили военные корабли к спорных районов Южно-Китайского моря, чтобы бросить вызов строгому претендуванню Китая на территорию, на которую высказывают претензии Китай, Вьетнам, Филиппины, Тайвань, Бруней и Малайзия.

"Соединенные Штаты остаются приверженцами свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - заявил пресс-секретарь Пентагона подполковник Кристофер Логан.

"Мы видели это заявление, а Китай продолжает милитаризацию спорных частей Южно-Китайского моря только для усиления напряженности и дестабилизации региона", – добавил он.

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