КНДР заявила, що все ще відкрита до переговорів з США

Північна Корея досі відкрита до переговорів з США, готова провести їх у будь-який час.

Про це заявив заступник глави МЗС КНДР Кім Кє Гван, повідомляє агентство Yonhap.

"Ми висловлюємо нашу готовність сісти за стіл переговорів з США і вирішувати питання в будь-який час і в будь-якому форматі", — цитує агентство заяву Кім Кє Гвана.

Чиновник сказав, що рішення США скасувати майбутні переговори показує, наскільки серйозною залишається ворожнеча між КНДР та США, що, на його думку, підкреслює нагальну необхідність проведення саміту між лідерами двох країн.

"Наше прагнення зробити все можливе для спокою і стабільності у всьому світі і на Корейському півострові залишається незмінним, і ми відкриті для того, щоб дати час і можливість США [переглянути своє рішення]", — сказав Кім Кє Гван.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп скасував проведення історичної зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка повинна була відбутися 12 червня у Сингапурі. Трамп пішов на цей крок після того, як стало відомо, що Північна Корея завершила демонтаж ядерного полігону Пхунгері.

Державний секретар США Майк Помпео, виступаючи на слуханнях у Сенаті, розповів, що в останні дні Пхеньян не відповідав на запити США щодо організації зустрічі.