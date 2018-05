Трамп: військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР

США готові реагувати військовими методами на будь-які подальші дії КНДР після скасування саміту за участі лідерів двох держав.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає ABC.

"Американські військові готові в разі необхідності реагувати на дурний або безрозсудний вчинок Північної Кореї", - сказав він.

Глава Білого дому додав, що Японія і Південна Корея готові взяти на себе частину витрат у операції США, "якщо така прикра ситуація нам нав'язана".

"Я сподіваюся, що Кім Чен Ин буде в кінцевому підсумку робити те, що правильно, не тільки для себе, але, мабуть, найголовніше, що краще для його народу, який страждає сильно і марно", - зазначив він.

"Я вважаю, що це величезний удар по Північній Кореї і дійсно невдача для всього світу", - додав Трамп з приводу скасування саміту.

Трамп підкреслив, що Вашингтон продовжить політику максимального тиску на Північну Корею, щоб домогтися повної денуклеаризації Корейського півострова.

