Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна 12 червня подасть в суд ООН докази фінансування Росією тероризму

Трамп скасував історичний саміт з Кім Чен Ином

ЄС чекає від Росії співпраці у розслідуванні збиття MH17

КНДР закрила ядерний полігон, підірвавши тунелі для випробувань






Трамп: військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР

Четвер, 24 травня 2018, 19:13

США готові реагувати військовими методами на будь-які подальші дії КНДР після скасування саміту за участі лідерів двох держав.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає ABC.

"Американські військові готові в разі необхідності реагувати на дурний або безрозсудний вчинок Північної Кореї", - сказав він.

Глава Білого дому додав, що Японія і Південна Корея готові взяти на себе частину витрат у операції США, "якщо така прикра ситуація нам нав'язана".

"Я сподіваюся, що Кім Чен Ин буде в кінцевому підсумку робити те, що правильно, не тільки для себе, але, мабуть, найголовніше, що краще для його народу, який страждає сильно і марно", - зазначив він.

"Я вважаю, що це величезний удар по Північній Кореї і дійсно невдача для всього світу", - додав Трамп з приводу скасування саміту.

Трамп підкреслив, що Вашингтон продовжить політику максимального тиску на Північну Корею, щоб домогтися повної денуклеаризації Корейського півострова.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп скасував проведення історичної зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка повинна була відбутися 12 червня у Сингапурі. Трамп пішов на цей крок після того, як стало відомо, що Північна Корея завершила демонтаж ядерного полігону Пхунгері.

Державний секретар США Майк Помпео, виступаючи на слуханнях у Сенаті, розповів, що в останні дні Пхеньян не відповідав на запити США щодо організації зустрічі

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп КНДР
powered by lun.ua
Читайте також
У Трампа розповіли про "останню краплю" скасування саміту з КНДР
КНДР закрила ядерний полігон, підірвавши тунелі для випробувань
США не підуть на невигідну угоду з КНДР – Помпео
Бомбардувальники США змінили маршрут через КНДР – ЗМІ
Роззброєння КНДР: Трамп спростував слова радника, які обурили Пхеньян