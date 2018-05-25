КНДР заявила, что все еще открыта для переговоров с США

Северная Корея до сих пор открыта к переговорам с США, готова провести их в любое время.

Об этом заявил заместитель главы МИД КНДР Ким Ке Гван, сообщает агентство Yonhap.

"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", — цитирует агентство заявление Ким КеГвана.

Чиновник сказал, что решение США отменить предстоящие переговоры показывает, насколько серьезной остается вражда между КНДР и США, что, по его мнению, подчеркивает настоятельную необходимость проведения саммита между лидерами двух стран.

"Наше стремление сделать все возможное для спокойствия и стабильности во всем мире и на Корейском полуострове остается неизменным, и мы открыты для того, чтобы дать время и возможность США [пересмотреть свое решение]", — сказал Ким Ке Гван.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отменил проведение исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре. Трамп пошел на этот шаг после того, как стало известно, что Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгэри.

Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на слушаниях в Сенате, рассказал, что в последние дни Пхеньян не отвечал на запросы США по организации встречи.