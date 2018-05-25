Трамп каже, що скасований саміт з КНДР може відбутися

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що його адміністрація знову відновила контакти з КНДР стосовно підготовки проведення двосторонньої зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами американського президента, сторони можуть знову призначити дату саміту. Цілком вірогідно, зустріч може пройти навіть 12 червня – у той же день, що планувався раніше.

"Ми побачимо, що трапиться", - сказав Трамп журналістам у п’ятницю.

"Це може бути навіть 12 число. Ми зараз говоримо з ними (з Північною Кореєю – Ред.). Вони дуже хочуть це зробити. Ми хочемо це зробити. Побачимо, що трапиться", - додав президент США.

Такий хід подій є вкрай несподіваним, оскільки Трамп тільки вчора скасував проведення зустрічі, звинувативши КНДР у ворожому тоні щодо США.

У відповідь на рішення Трампа Північна Корея заявила, що досі відкрита до переговорів з США та готова провести їх у будь-який час.