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Трамп каже, що скасований саміт з КНДР може відбутися

П'ятниця, 25 травня 2018, 16:56

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що його адміністрація знову відновила контакти з КНДР стосовно підготовки проведення двосторонньої зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами американського президента, сторони можуть знову призначити дату саміту. Цілком вірогідно, зустріч може пройти навіть 12 червня – у той же день, що планувався раніше.

"Ми побачимо, що трапиться", - сказав Трамп журналістам у п’ятницю.

"Це може бути навіть 12 число. Ми зараз говоримо з ними (з Північною Кореєю – Ред.). Вони дуже хочуть це зробити. Ми хочемо це зробити. Побачимо, що трапиться", - додав президент США.

Такий хід подій є вкрай несподіваним, оскільки Трамп тільки вчора скасував проведення зустрічі, звинувативши КНДР у ворожому тоні щодо США.

У відповідь на рішення Трампа Північна Корея заявила, що досі відкрита до переговорів з США та готова провести їх у будь-який час.

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КНДР Трамп
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