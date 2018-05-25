Трамп говорит, что отмененный саммит с КНДР может состояться

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что его администрация вновь возобновила контакты с КНДР по подготовке проведения двусторонней встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам американского президента, стороны могут снова назначить дату саммита. Вполне вероятно, что встреча может пройти даже 12 июня - в тот же день, что планировался ранее.

"Мы увидим, что произойдет", - сказал Трамп журналистам в пятницу.

"Это может быть даже 12 число. Мы сейчас говорим с ними (с Северной Кореей. - Ред.). Они очень хотят это сделать. Мы хотим это сделать. Посмотрим, что случится", - добавил президент США.

Такой ход событий – крайне неожиданный, поскольку Трамп только вчера отменил проведение встречи, обвинив КНДР во враждебном тоне по США.

В ответ на решение Трампа Северная Корея заявила, что до сих пор открыта к переговорам с США и готова провести их в любое время.