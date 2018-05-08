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Поліція зняла майже всі кордони біля пов’язаних з отруєнням Скрипалів місць

Вівторок, 8 травня 2018, 18:24

Поліція Британії зняла кордони біля кожної ділянки, пов'язаної з отруєнням Сергія Скрипаля в Солсбері, за винятком колишнього будинку екс-шпигуна.

Про це був проінформований британський уряд на засіданні у вівторок, повідомляє видання The Telegraph.

Частини міста були закриті поліцейськими кордонами більше двох місяців, протягом яких офіцери і солдати працювали над збором доказів і очищенням районів, де була зафіксована нервово-паралітична речовина "Новічок".

Єдине місце, яке ще залишається в оточенні поліцейського кордону, це сімейний будинок Скрипалів у Солсбері.

До розслідування подвійного отруєння залучено понад 400 поліцейських, в тому числі близько 250 фахівців з боротьби з тероризмом.

Було зібрано понад 5 тисяч годин відеозаписів, а також понад 1350 одиниць доказів. Правоохоронці виявили близько 500 свідків.

Раніше ЗМІ повідомляли, що будинок отруєного в Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, а також заклади, які він разом з доньокою відвідали в день отруєння, швидше за все будуть знесені.

Сергія Скрипаля разом з дочкою отруїли 4 березня у британському Солсбері. Британія стверджує, що за отруєнням стоїть Росія. У Москві звинувачення заперечують.

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Отруєння в Солсбері
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