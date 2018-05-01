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Британія поки не встановила підозрюваних в отруєнні у Солсбері

Вівторок, 1 травня 2018, 16:56

Велика Британія поки не визначила підозрюваних, які безпосередньо здійснили отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це заявив радник прем'єр-міністра з питань національної безпеки Марк Седвілл, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання депутатів у комітеті оборони британського парламенту, чи були встановлені підозрювані, Седвілл сказав: "Поки що ні".

Він також заявив, що розвідувальні служби Росії принаймні п'ять років спостерігали за Скрипалем та його донькою і вважали деяких перебіжчиків "законними цілями для вбивства".

Седвілл сказав британським законодавцям, що зараз проводяться профілактичні кроки і поліція посилює захист інших перебіжчиків, які також можуть опинитися під загрозою.

"Поліція, відповідальна за безпеку, та різні установи разом з ними переглядають безпеку всіх людей, які можуть бути вразливими", - сказав Седвілл.

Нагадаємо, наприкінці квітня британські ЗМІ повідомили, що контртерористична поліція Британії встановила особу російського вбивці, який стоїть за отруєнням у Солсбері.

Сергія Скрипаля та його доньку Юлію міг отруїти 54-річний колишній шпигун ФСБ з позивним "Гордон". Правоохоронці вважають, що чоловік користується іменем Міхаілс Савіцкіс і ще двома іншими псевдонімами.

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Отруєння в Солсбері
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