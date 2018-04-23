В ПАРЄ відмовилися від дебатів щодо хіматаки в Солсбері та виборів у Криму

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи не рекомендувало до затвердження пропозицію про термінові дебати, запропоновану українськими, британськими та низкою інших депутатів.

Таке рішення було затверджене на засіданні Бюро в понеділок, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Пропонувалося винести на розгляд Асамблеї за терміновою процедурою питання про порушення принципів ПАРЄ з боку Російської Федерації, зокрема щодо втручання в Україні, Грузії, Молдові та нещодавно у Великій Британії, а також щодо підтримки дій сирійської влади, які суперечать міжнародному праву.

фотокопія надана володимиром Ар'євим

Документ був запропонований українськими депутатами, але також підтриманий низкою британців та представників інших країн.

На засіданні Бюро не знайшлося достатньої кількості голосів на підтримку цієї пропозиції. Водночас були підтримані окремі дебати щодо ситуації в Сирії.

"Бюро ПАРЄ голосами лівих і соціалістів відмовило у проведенні термінових дебатів на запит Великої Британії, України та інших на тему Солсбері, незаконних виборів у Криму і так далі. Це все на тлі корупційного скандалу в ПАРЄ з фактами хабарництва і неприхованого лобізму... Вочевидь, навіть цей скандал не допоміг деяким колегам відмовитися від дивно сталої проросійської позиції", - написав з цього приводу Володимир Ар'єв.

Як повідомлялося, на поточній сесії Парламентська асамблея Ради Європи також ухвалить термінову резолюцію через корупційний скандал, який розгоряється в ПАРЄ після оприлюдненого в неділю звіту Зовнішньої слідчої групи.