У Солсбері почали очищення територій, пов'язаних з отруєнням Скрипалів

Британські військовослужбовці почали операцію з очищення місць в місті Солсбері, пов'язаних з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Про це повідомляє Sky News.

Три військові вантажівки прибули в Солсбері рано вранці у вівторок. Солдати розвантажили два великих металевих контейнера і невеликий трактор біля торгового центру The Maltings, на лавці біля якого Скрипалів знайшли без свідомості сім тижнів тому.

Військові прибули до Солсбері

Майданчик навколо лавки є одним з дев'яти об'єктів, які потрібно буде очистити. Операція із знезараження території може зайняти кілька місяців.

Експерти збиратимуть зразки ґрунту, дерну і бруківки, які потім будуть досліджені, потім буде проведена очистка та повторне тестування, щоб знищити всі сліди нервово-паралітичного речовини.

Контролювати хід операції буде британське Міністерство охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, британські ЗМІ повідомили, що Сергія Скрипаля та його доньку Юлію міг отруїти 54-річний колишній шпигун ФСБ з позивним "Гордон".

Британія стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок", виготовленою в Росії.

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.