Полиция сняла почти все кордоны возле связанных с отравлением Скрипалей мест

Полиция Великобритании сняла кордоны у каждого участка, связанного с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери, за исключением бывшего дома экс-шпиона.

Об этом было проинформировано британское правительство на заседании во вторник, сообщает издание The Telegraph.

Части города были закрыты полицейскими кордонами более двух месяцев, в течение которых офицеры и солдаты работали над сбором доказательств и очисткой районов, где было зафиксировано нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Единственное место, которое еще остается в окружении полицейского кордона, это семейный дом Скрипалей в Солсбери.

К расследованию двойного отравления привлечено более 400 полицейских, в том числе около 250 специалистов по борьбе с терроризмом.

Было собрано более 5 тысяч часов видеозаписей, а также более 1350 единиц доказательств. Правоохранители обнаружили около 500 свидетелей.

Ранее СМИ сообщали, что дом отравленного в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, а также учреждения, которые он вместе с дочерей посетили в день отравления, скорее всего будут снесены.

Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта в британском Солсбери. Великобритания утверждает, что за отравлением стоит Россия. В Москве обвинения отрицают.