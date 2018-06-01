Джузеппе Конте став новим прем’єр-міністром Італії

Джузеппе Конте склав присягу прем’єр-міністра Італії у присутності президента Серджо Маттарелли та свого уряду.

Про це повідомляє ANSA.

Після Конте присягу також склали всі 18 міністрів і президент Італії привітав кожного із них. З моменту завершення церемонії уряд отримує всю повноту своїх повноважень.

Серджо Маттарелла та Джузеппе Конте (фото - ANSA)

Конте вдруге за два тижні отримав мандат на формування уряду. Перша спроба провалилася після відмови Маттарелли схвалити на посаді міністра фінансів суперечливого кандидата - жорсткого критика єврозони Паоло Савону.

Через незгоду затвердити міністра Конте відмовився від посади прем'єра.

У четвер, 31 травня, після невдалої спроби сформувати технократичний уряд на чолі з екс-чиновником МВФ Коттареллі, лідери італійських популістських партій "Руху 5 зірок" та "Ліги" знову домовились про формування уряду.

На посаду міністра фінансів запропоновано компромісну фігуру – професора економіки Джованні Тріа, який підтримує членство країни у єврозоні.

Варто наголосити, що Савона таки працюватиме в уряді популістів. Він обійме посаду міністра європейських справ. А колишній міністр справ ЄС Енцо Моаверо Міланезі стане головою МЗС.

Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні та лідер "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо обіймуть посади віце-прем’єрів. Сальвіні також буде міністром внутрішніх справ, а Ді Майо – міністром промисловості.

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