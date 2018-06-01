Президент Італії дав згоду на формування уряду популістів

Президент Італії Серджо Маттарелла вдруге доручив професору Джузеппе Конте, кандидату від популістських партій, сформувати уряд.

Про це повідомляє Rai News.

Таким чином Маттарелла знайшов вихід із політичного глухого кута, який виник після 88 днів неспроможності політичних партій домовитись про новий уряд. Процес його формування тривав з часу проведення парламентських виборів 4 березня.

Це вже вдруге президент дає мандат Конте на формування уряду. Вперше спроба провалилася після відмови Маттарелли схвалити на посаді міністра фінансів контраверсійного кандидата - жорсткого критика єврозони Паоло Савону. Через незгоду затвердити міністра Конте відмовився від посади прем'єра.

У четвер, 31 травня, після невдачі сформувати технократичний уряд на чолі з екс-чиновником МВФ Коттареллі лідери італійських популістських партій "Руху 5 зірок" та "Ліги" знову домовились про формування уряду.

На посаду міністра фінансів запропоновано компромісну фігуру – професора економіки Джованні Тріа, який підтримує членство країни у єврозоні.

Варто наголосити, що неоднозначний Савона таки працюватиме в уряді популістів. Він обійме посаду міністра європейських справ. А колишній міністр справ ЄС Енцо Моаверо Міланезі стане головою МЗС.

Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні та лідер "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо обіймуть посади віце-прем’єрів. Сальвіні також буде міністром внутрішніх справ, а Ді Майо – міністром промисловості.

Очікується, що новий уряд Італії складе присягу у п’ятницю, 1 червня.