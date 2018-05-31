В Італії популісти досягли угоди про формування уряду

Лідери італійського популістського "Руху 5 зірок" та націоналістичної "Ліги" домовилися щодо формування коаліційного уряду, у якому маловідомий професор економіки Джованні Тріа займе пост міністра економіки, а прем'єр-міністром стане професор права Джузеппе Конте.

Про це пише ANSA.

Лідери двох партій заявили після переговорів у четвер, що "досягнули угоди для уряду "Ліга"-"Рух 5 зірок" з Джузеппе Конте на посаді прем'єр-міністра".

Перша спроба цих політсил сформувати уряд провалилася після того, як президент Італії відмовився затверджувати кандидатуру євроскептика Паоло Савони на посаду міністра фінансів.

За даними співрозмовників, Савона очолить Міністерство європейських справ, а Енцо Моаверо Міланезі, колишній міністр справ ЄС, стане міністром закордонних справ.

Джузеппе Конте, якого обидві партії пропонували на посаду прем'єр-міністра, в неділю відмовився від свого мандату, однак брав участь у останніх переговорах в Римі в четвер.