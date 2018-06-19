Угорці в Україні пишаються, що не знають української мови - глава комітету РЄ

Угорці України пишаються тим, що не знають української мови, що є цілком неправильним.

Про це заявила глава комітету експертів Хартії регіональних мов і мов нацменшин Ради Європи Весна Крніч-Ґротіч, пише DW.

"Пригадую, коли я відвідувала регіон в Україні, де проживають угорці, то там люди пишалися тим, що не знають державної мови. Це неправильно. Адже ці люди будуть просто виключені з суспільства. І що вони робитимуть? Вони просто виїдуть з країни. А цього ставатися не повинно", - пояснила вона.

Представники нацменшин повинні розуміти, що в їхніх інтересах інтегруватися у суспільство, наголосила експерт.

У тексті українського закону про освіту є деякі пункти, що можуть "призвести до небажаних результатів", вважає Крніч-Ґротіч. Водночас хартія залишає за країною право вирішувати, на якому рівні і яка частка освітнього процесу буде вестися мовою нацменшини, підкреслила вона.

28 вересня 2017 року набув чинності закон України "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома й більше мовами - державною, англійською, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах (групах) комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

МЗС Угорщини 26 вересня заявило про намір країни блокувати зближення України та ЄС через закон про освіту. МЗС України направило закон на експертизу до Венеціанської комісії.

8 грудня Міністерство освіти і науки України повідомило, що Венеціанська комісія не підтримала обвинувачення Угорщини у звуженні прав національних меншин у статті про мову навчання в законі України "Про освіту". У відомстві заявили про готовність імплементувати рекомендації комісії та розробили три моделі імплементації мовної статті в законі "Про загальну середню освіту".

Після цього Угорщина почала блокувати засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів. Нещодавно Міністерство освіти та науки і угорська громада домовилися, що спільно працюватимуть над розробкою держстандартів і типових програм та планують подальшу роботу над проектом закону "Про загальну середню освіту".