Закарпатські депутати обурені, що СБУ веде проти угорського фонду справу за "сепаратизм"

Депутати Закарпатської облради ухвалили рішення про звернення до генпрокурора із закликом забезпечити належний нагляд за кримінальним провадженням проти угорського благодійного фонду "Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде".

Про це повідомляє прес-служба ради.

У документі наголошується, що фонд надає всебічну підтримку підприємцям області та сприяє економічно-соціальному розвитку краю. Служба безпеки України на підставі повідомлення Держфінмоніторингу розпочала проти фонду провадження за підозрою у сепаратизмі - фінансуванні фізичних та юридичних осіб на території України з метою зміни меж території та державного кордону.

"Нас глибоко вразив той факт, що у допомозі, яка надходить у дозволений українським законодавством спосіб з боку однієї із держав Європейського Союзу – Угорщини і яка спрямована виключно на підтримку економіки Закарпаття та підвищення рівня життя мешканців області, Служба безпеки України вбачає загрозу територіальній цілісності України та національним інтересам на державному кордоні", - йдеться у зверненні депутатів.

"Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде" є офіційно зареєстрованою організацією в Закарпатській області і діє на підставі законодавства України.

"Еган Еде" є головною структурою, через яку Угорщина здійснює матеріальну підтримку закарпатських угорців, зокрема програми кредитування в рамках так званого плана Егана, в рамках якого Угорщина виділила на Закарпаття близько 100 мільйонів євро.