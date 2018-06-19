Венгры в Украине гордятся, что не знают украинского языка – глава комитета СЕ

Венгры Украины гордятся тем, что не знают украинского языка, что совершенно неправильно.

Об этом заявила глава комитета экспертов Хартии региональных языков и языков нацменьшинств Совета Европы Весна Крнич-Гротич, пишет DW.

"Помню, когда я посещала регион в Украине, где проживают венгры, то там люди гордились тем, что не знают государственного языка. Это неправильно. Ведь эти люди будут просто исключены из общества. И что они будут делать? Они просто уедут из страны. А этого происходить не должно", - пояснила она.

Представители нацменьшинств должны понимать, что в их интересах - интегрироваться в общество, подчеркнула эксперт.

В тексте украинского закона об образовании есть некоторые пункты, которые могут "привести к нежелательным результатам", считает Крнич-Гротич. В то же время хартия оставляет за страной право решать, на каком уровне и какова доля образовательного процесса будет вестись на языке нацменьшинства, подчеркнула она.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но, согласно образовательной программе, одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

МИД Венгрии 26 сентября заявил о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС в силу закона об образовании. МИД Украины направил закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.

8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинение Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

После этого Венгрия начала блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств. Недавно Министерство образования и науки и венгерская община договорились, что будут совместно работать над разработкой госстандартов и типовых программ и планируют дальнейшую работу над проектом закона "Об общем среднем образовании".