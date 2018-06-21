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Клімкін назвав "червоні лінії" у переговорах з Угорщиною щодо закону про освіту

Четвер, 21 червня 2018, 14:41

Україна наполягатиме на необхідності вивчення української мови жителями Закарпаття на міжурядових переговорах з угорської стороною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на прес-конференції в Києві.

"Наша мета - допомогти отримати реальний рівень володіння українською мовою. І, звичайно, розуміння громадянами якої країни вони є. Інакше вони є дискримінованими по відношенню до всіх інших громадян. Оце і є фундаментальною червоною лінією на наших завтрашніх переговорах", - сказав Клімкін.

Він пообіцяв, що одразу після завершення переговорів МЗС проінформує про їхній результат.

"Я дуже сподіваюся на позитивний результат і на конструктив. Щонайменше наші попередні дискусії дають мені можливість говорити саме про це", - додав міністр.

Міжурядова зустріч високого рівня між представниками України та Угорщини щодо українського закону про освіту відбудеться 22 червня у Берегово.

Це буде перша зустріч такого рівня відтоді, як діалог Києва і Будапешта загострився через суперечку довкола українського закону.

Як відомо, Угорщина уже втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту. Будапешт переконаний, що закон значно обмежив права національних меншин у використанні рідної мови.

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