Климкин и Сийярто вручили дипломы выпускникам в Берегове

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с венгерским коллегой Петером Сийярто принял участие в торжествах по случаю вручения дипломов выпускникам в городе Берегово.

Об этом Климкин написал в Twitter.

"Именно эти выпускники будут воплощать новую инклюзивную европейскую систему образования на Закарпатье. Это приятно. Мы должны помогать, поощрять и, в конце концов, вместе работать с нашей венгерской общиной в Закарпатье, и не только в вопросах образования", - написал Климкин.

Спільно з угорським колегою П.Сіярто та Міністром освіти і науки Л.Гриневич беремо участь в урочистості вручення дипломів у Берегово. Саме ці випускники будуть втілювати нову інклюзивну європейську систему освіти на Закарпатті. Це приємно :-) pic.twitter.com/J8v3nJyYzF — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 червня 2018 р.

Сегодня в Берегове состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии по украинскому закону об образовании.

Это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как диалог Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг украинского закона.

Как известно, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом она давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.