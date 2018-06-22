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Климкин и Сийярто вручили дипломы выпускникам в Берегове

Пятница, 22 июня 2018, 11:27

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с венгерским коллегой Петером Сийярто принял участие в торжествах по случаю вручения дипломов выпускникам в городе Берегово.

Об этом Климкин написал в Twitter.

"Именно эти выпускники будут воплощать новую инклюзивную европейскую систему образования на Закарпатье. Это приятно. Мы должны помогать, поощрять и, в конце концов, вместе работать с нашей венгерской общиной в Закарпатье, и не только в вопросах образования", - написал Климкин.

Сегодня в Берегове состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии по украинскому закону об образовании.

Это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как диалог Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг украинского закона.

Как известно, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом она давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.

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