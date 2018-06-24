Надзвичайний саміт ЄС щодо біженців: Меркель каже, що спільної заяви не буде

Канцлер ФРН Ангела Меркель сподівається, що суперечка в ЄС щодо проблеми біженців повинна вирішитися шляхом угод між окремими країнами.

Про це пише Spiegel.

24 червня в Брюсселі проходить неформальний саміт європейських лідерів, присвячений проблемі біженців. За словами Меркель, ніяких загальних рішень щодо міграційної політики ЄС у результаті саміту не буде.

"Мова йде про двосторонні або тристоронні угоди для взаємної вигоди. З цим підходом не потрібно, як зазвичай, щоб всі 28 країн ЄС підтримали рішення", - сказала Меркель.

Меркель закликала побороти явище "вторинної міграції" всередині ЄС (коли мігранти, які вже були зареєстровані в одній країні, потім переміщаються до інших), а також зупинити потік біженців до Німеччини.

У свою чергу прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель закликав до посилення контролю над зовнішніми кордонами Європейського Союзу.

"Це є необхідною умовою для безпечного вільного пересування людей в Шенгенській зоні. Другий важливий момент сьогодні - дати зрозуміти, які потенційні умови для гарячих точок і центрів прийому згідно з міжнародним правом. Третій момент полягає в тому, що дуже важливо досягти угоди, яка гарантувала б солідарність і відповідальність", - сказав він, передає Reuters.

Меркель 1 липня представить своїй партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) результати перемовин з державами ЄС щодо вирішення міграційної проблеми.