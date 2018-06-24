Чрезвычайный саммит ЕС по беженцам: Меркель говорит, что совместного заявления не будет

Канцлер ФРГ Ангела Меркель надеется, что спор в ЕС по проблеме беженцев должен решиться путем соглашений между отдельными странами.

Об этом пишет Spiegel.

24 июня в Брюсселе проходит неформальный саммит европейских лидеров, посвященный проблеме беженцев. По словам Меркель, никаких общих решений относительно миграционной политики ЕС в результате саммита не будет.

"Речь идет о двусторонних или трехсторонних договорах для взаимной выгоды. С этим подходом не нужно, как обычно, чтобы все 28 стран ЕС поддержали решение", - сказала Меркель.

Меркель призвала побороть явление "вторичной миграции" внутри ЕС (когда мигранты, которые уже были зарегистрированы в одной стране, потом перемещаются в другие), а также остановить поток беженцев в Германию.

В свою очередь премьер-министр Бельгии Шарль Мишель призвал к усилению контроля над внешними границами Европейского Союза.

"Это является необходимым условием для безопасного свободного передвижения людей в Шенгенской зоне. Второй важный момент сегодня - дать понять, какие потенциальные условия для горячих точек и центров приема в соответствии с международным правом. Третий момент заключается в том, что очень важно достичь соглашения, которое гарантировало бы солидарность и ответственность", - сказал он, передает Reuters.

Меркель 1 июля представит своей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) результаты переговоров с государствами ЕС относительно решения миграционной проблемы.