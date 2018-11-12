Генпрокурора США закликають взяти самовідвід у "російській" справі

Лідери Демократичної партії США посилили тиск на генерального прокурора США Метью Уітакера із закликом до нього відмовитися від нагляду за спецрозслідуванням про втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Про це пише Reuters.

Потенційний кандидат на пост глави комітету з питань судової системи Джеральд Надлер заявив, що Уітакер повинен буде дати свідчення наступного року.

"Він повинен взяти самовідвід. Він висловлював ворожість до розслідування. Його призначення - це лише частина нападу на розслідування Роберта Мюллера", - сказав Надлер.

Старший американський сенатор штату Нью-Йорк та член Демократичної партії Чак Шумер запропонував розробити законопроект, який захищатиме розслідування прокурора Мюллера про втручання РФ, повідомляє Associated Press.

"Ми, демократи, будемо пропонувати прийняти закон, який би нівелював намагання виконувача обов'язків глави Мін'юсту Метью Уітакера скоротити бюджет на розслідування Мюллера", - сказав Шумер.

Минулого тижня президент Дональд Трамп звільнив Генерального прокурора Джефа Сешнса. Звільнення Сешнса відбулося через місяці після критики з боку Трампа у зв'язку з рішенням генпрокурора відійти від "російської" справи у березні 2017 року. Сешнс відійшов від справи після того, як демократи звинуватили його у відмові розкрити контакти, які він мав з російським послом як старший радник кампанії Трампа.

Уітакер, який критикував справу, отримає право звільнити Мюллера або припинити розслідування щодо ймовірної змови між штабом Трампа і Росією, що вже призвело до ряду кримінальних звинувачень проти кількох соратників президента.

Трамп категорично заперечував, що така змова відбулася, і неодноразово закликав до закриття справи, назвавши її "найбільшим полюванням на політичних відьом в історії".