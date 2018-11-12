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Генпрокурора США призывают взять самоотвод в "российском" деле

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Генпрокурора США призывают взять самоотвод в "российском" деле

Понедельник, 12 ноября 2018, 14:03

Лидеры Демократической партии США усилили давление на генерального прокурора США Мэтью Уитакера с призывом к нему отказаться от надзора за спецрасследованием о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Об этом пишет Reuters.

Потенциальный кандидат на пост главы комитета по вопросам судебной системы Джеральд Надлер заявил, что Уитакер должен будет дать показания в следующем году.

"Он должен взять самоотвод. Он выражал неприязнь к расследованию. Его назначение - это лишь часть нападения на расследование Роберта Мюллера", - сказал Надлер.

Старший американский сенатор штата Нью-Йорк и член Демократической партии Чак Шумер предложил разработать законопроект, который будет защищать расследование прокурора Мюллера о вмешательстве РФ, сообщает Associated Press.

"Мы, демократы, будем предлагать принять закон, который бы нивелировал попытки исполняющего обязанности главы Минюста Мэтью Уитакера сократить бюджет на расследование Мюллера", - сказал Шумер.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп уволил Генерального прокурора Джеффа Сешнса. Освобождение Сешнс произошло через три месяца после критики со стороны Трампа в связи с решением генпрокурора отойти от "российского" дела в марте 2017 года. Сешнс отошел от дела после того, как демократы обвинили его в отказе раскрыть контакты, которые он имел с российским послом как старший советник кампании Трампа.

Уитакер, который критиковал расследование, получит право уволить Мюллера или закрыть дело в отношении вероятного сговора между штабом Трампа и Россией, которое уже привело к ряду уголовных обвинений против нескольких соратников президента.

Трамп категорически отрицал, что такой заговор состоялся, и неоднократно призывал к закрытию дела, назвав его "самым охотой на политических ведьм в истории".

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США Трамп
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