США готові допомогти Україні з розвитком енергетичної інфраструктури

Міністр енергетики США Рік Перрі заявляє, що американські приватні компанії і урядові структури готові бути партнерами, щоби допомагати розвитку енергетичної інфраструктури України.

Із такою заявою Перрі виступив, спілкуючись з американськими журналістами під час покладання квітів на знак вшанування Героїв Небесної Сотні у Києві, йдеться у повідомленні на сайті Посольства США в Україні.

"Нашою метою в цьому візиті є передати українському уряду, що є як приватні компанії Сполучених Штатів, так і урядові структури Сполучених Штатів, які готові бути тривалими партнерами на цьому шляху (розвитку енергетичної інфраструктури – Ред.)", - сказав міністр.

Він також підкреслив, що для нього велика честь стояти біля меморіалу Героїв Небесної Сотні.

