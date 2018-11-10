США відклали санкційний дедлайн для компаній російського олігарха

Сполучені Штати в п'ятницю заявили, що відкладають застосування санкцій до російських компаній En+, "Русал" та Групи ГАЗ, оскільки їхній головний акціонер працює над планом скорочення його частки.

Про це пише Reuters.

Міністерство фінансів США дало російському олігарху Олегові Дерипасці часу до 12 грудня, щоб скоротити свої частки в трьох компаніях, але заявило напередодні, що перенесло цей термін до 7 січня 2019 року. Таким чином США продовжили термін дострокового завершення угод щодо участі в капіталі російських компаній, що передбачають санкції.

"Компанії пропонують суттєві зміни в корпоративному управлінні, які потенційно можуть призвести до суттєвих змін у контролі над цими санкціонованими юридичними особами", - сказали у Мінфіні.

Мінфін США наклав санкції у квітні на Дерипаску та декілька компаній, у яких він є великим акціонером, з посиланням на "злочинні дії" Росії, а також на звинувачення в злочинному минулому самого Дерипаски.

Санкції, найжорсткіші після анексії Криму Москвою, кілька разів переносилися, оскільки США розглядають можливість, що Дерипаска більше не контролюватиме компанії, серед інших кроків.

"Русал" та її партнер En+ в останні місяці взяли директора та керівництво, не пов'язане з Дерипаскою, в рамках переговорів з Вашингтоном щодо послаблення санкцій США.

Побоювання щодо впливу санкцій на "Русал" спричинили падіння ринків алюмінію. "Русал" - другий за величиною в світі виробник після китайського "Хунцяо". Японська алюмінієва компанія UACJ Corp. 1 листопада заявила, що виключає "Русал" зі списку постачальників у 2019 році через невизначеність щодо санкцій.

У травні Дерипаска покинув раду директорів En +, найбільшого акціонера UC Rusal. Однак в Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.