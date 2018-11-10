США проконсультуються з НАТО щодо виходу з ракетного договору - ЗМІ

Французькі чиновники стверджують, що адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася провести консультації з партнерами по НАТО щодо свого наміру вийти із спільного з Росією договору про контроль над озброєннями.

У суботу помічники президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що таке рішення було прийнято під час зустрічі президента Дональда Трампа та Макрона в Парижі, повідомляє АР.

Радник з питань національної безпеки Трампа Джон Болтон заявив журналістам у Парижі в п'ятницю, що США "дуже тісно обговорюють" з союзниками проблему договору і "дуже оптимістичні щодо спільної позиції".

США та НАТО звинувачують Росію у порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Рішення Трампа вийти з пакту хвилює багатьох європейських лідерів, які вважають договір ключовим після епохи "холодної війни". Макрон застеріг, якщо договір розірвати, а Росія розмістить такі ракети, то вони зможуть вдарити по Європі, але не по США.