Рада ратифікувала угоду про 1 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС
Верховна Рада у четвер ратифікувала меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду між Україною та ЄС про отримання макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро.
За відповідне рішення проголосували 242 народні депутати, повідомляє сайт українського парламенту.
Згідно з текстом угоди, допомогу буде надано двома траншами по 500 млн євро за умови виконання вимог, прописаних у документах.
У четвер президент Порошенко анонсував отримання першого траншу із нового пакету макрофінансової допомоги ЄС за "лічені тижні".
Наприкінці червня Євросоюз остаточно затвердив 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України, яку буде спрямовано на покриття фінансових потреб України та підтримку економічної стабілізації і програми структурних реформ.
14 вересня Україна та ЄС підписали кредитну угоду та меморандум про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.
Україна минулого року не отримала третій транш у сумі 600 млн євро із попередньої програму макрофіну.
Причиною цього стало небажання запроваджувати автоматичну перевірку електронних декларацій, переглянути е-декларування для активістів та створити реєстр кінцевих власників підприємств.
Цього разу Європейський союз встановив низку серйозних вимог для України для отримання другої частини коштів із програми у розмірі 1 млрд євро.
Серед вимог - просування процесу приватизації, в тому числі продаж щонайменше 200 об’єктів, власником яких є держава, і реформа системи управління державних підприємств, в тому числі - створення незалежного правління Укренерго.
Про вимоги ЄС для отримання 1 млрд євро макрофіну читайте у статті: "Обіцянки на мільярд євро: що має зробити Київ в обмін на гроші ЄС".