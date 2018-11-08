Рада ратифікувала угоду про 1 млрд євро макрофінансової допомоги ЄС

Верховна Рада у четвер ратифікувала меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду між Україною та ЄС про отримання макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро.

За відповідне рішення проголосували 242 народні депутати, повідомляє сайт українського парламенту.

Згідно з текстом угоди, допомогу буде надано двома траншами по 500 млн євро за умови виконання вимог, прописаних у документах.

У четвер президент Порошенко анонсував отримання першого траншу із нового пакету макрофінансової допомоги ЄС за "лічені тижні".

Наприкінці червня Євросоюз остаточно затвердив 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України, яку буде спрямовано на покриття фінансових потреб України та підтримку економічної стабілізації і програми структурних реформ.

14 вересня Україна та ЄС підписали кредитну угоду та меморандум про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Україна минулого року не отримала третій транш у сумі 600 млн євро із попередньої програму макрофіну.

Причиною цього стало небажання запроваджувати автоматичну перевірку електронних декларацій, переглянути е-декларування для активістів та створити реєстр кінцевих власників підприємств.

Цього разу Європейський союз встановив низку серйозних вимог для України для отримання другої частини коштів із програми у розмірі 1 млрд євро.

Серед вимог - просування процесу приватизації, в тому числі продаж щонайменше 200 об’єктів, власником яких є держава, і реформа системи управління державних підприємств, в тому числі - створення незалежного правління Укренерго.

ЄС також вимагає створення корпоративної системи управління державних банків, просування роботи із повернення активів, пов’язаних із безнадійними кредитами, змін у системі запобігання відмиванню коштів, як того вимагає Угода про асоціацію Україна-ЄС.

Про вимоги ЄС для отримання 1 млрд євро макрофіну читайте у статті: "Обіцянки на мільярд євро: що має зробити Київ в обмін на гроші ЄС".