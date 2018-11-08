Рада ратифицировала соглашение об 1 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС

Верховная Рада в четверг ратифицировала меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата, сообщает сайт украинского парламента.

Согласно тексту соглашения, помощь будет оказана двумя траншами по 500 млн евро при условии выполнения требований, прописанных в документах.

В четверг президент Петр Порошенко анонсировал получение первого транша из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС за "считанные недели".

В конце июня Евросоюз окончательно утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена ​​на покрытие финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

14 сентября Украина и ЕС подписали кредитное соглашение и меморандум о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Украина в прошлом году не получила третий транш в сумме 600 млн евро с предыдущей программы макрофина.

Причиной этого стало нежелание вводить автоматическую проверку электронных деклараций, просмотреть е-декларирования для активистов и создать реестр конечных собственников предприятий.

В этот раз Европейский Союз установил ряд серьезных требований для Украины для получения второй части средств из новой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Среди требований - продвижение процесса приватизации, в том числе продажа не менее 200 объектов, владельцем которых является государство, и реформа системы управления государственных предприятий, в том числе - создание независимого правления "Укрэнерго".

ЕС также требует создания корпоративной системы управления государственных банков, продвижение работы по возврату активов, связанных с безнадежными кредитами, изменения в системе предотвращения отмывания средств, как того требует Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Подробнее читайте в статье "Обещания на миллиард евро: что должен сделать Киев в обмен на деньги ЕС".